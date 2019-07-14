تظلمات الثانوية العامة 2019… وطلب إعادة تصحيح أوراق الإجابات

أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية يوم 13/7/2019 الموافق يوم السبت نتيجة الثانوية العامة، وتوجه جميع الطلاب لموقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة للحصول علي نتائجهم، وتفاجئ بعض الطلاب بالدرجات القليلة لبعض المواد التي حصلوا عليها مما جعلهم يتجهون لمعرفة كيفية تقديم تظلمات الثانوية العامة 2019، لإعادة النظر فى أوراق الإجابات مرة أخرى، يتم فتح باب تقديم تظلمات الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16/7/2019 وحتى ثلاثين يوماً من تاريخ إعتماد نتيجة الثانوية العامة في كافة محافظات الجمهورية.

خطوات تقديم التظلمات الثانوية العامة 2019

يتم التوجه لأحد البنوك الوطنية مثل بنك مصر، البنك المركزي، البنك الأهلي المصري، ويتم سداد 100 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للمادة الواحدة، وأخذ إيصال بذلك والتوجه به للمديرية التعليمية التابع لها، وإعطاء الوصل لموظف التظلمات وذلك من التاسعة صباحاً وجتى الثانية ظهراً، ويتسلم الطالب أو ولي الأمر إيصال بموعد إعادة تصحيح أوراق الإجابات وكذلك أماكن تقديم التظلمات، وتتم بعد ذلك متابعة عملية تصحيح أوراق الإجابة للطالب برفقة أحد المدرسين ولكن يجب على الطالب الإلتزام بالموعد المحدد لموعد التظلم لأنه لا يتم التظلم لأكثر من مرة للمادة الواحدة، ويجب عدم إصطحاب التليفون أو كاميرا أثناء عملية التظلم، وتتم المتابعة مع لجنة النظام والمراقبة، والتظلم لا يمس درجات المادة بالسلب ولكن العكس يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي وتزيد درجات الطالب، وإذا ثُبت أن للطالب درجات لم تُحسب فيأخذ الطالب كامل مستحقاته المالية، ثم تقوم لجنة الكنترول بإرسال نموذج للمديرية التعليمية التابع لها الطالب لإعادة توثيق الشهادة بالدرجات الجديدة للمادة التعليمية المقدم لها التظلم.