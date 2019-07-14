خطوات التسجيل في موقع تنسيق الثانوية العامة 2019 | رتب رغباتك الآن بكل سهولة

ننشر لكم في السطور التالية من “نجوم مصرية” خطوات التسجيل في موقع تنسيق الثانوية العامة 2019، حيث ننشر لكم كيفية ترتيب رغبات الثانوية العامة 2019، خاصة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال اليومين الماضيين، حيث يبحث آلاف الطلاب من خريجي الثانوية العامة الآن على الخطوات التي يجب اتباعها عند ترتيب الرغبات في مكتب “تنسيق الثانوية العامة”، وسادت حالة الآن من الارتياح بين طلاب الثانوية العامة دفعة 2019، بعد ظهور نتيجة الثانوية أمس السبت، حيث كانت نسبة النجاح هذا العام عالية بالنظر للأعوام السابقة، وهو ما أكده وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده ظهر اليوم الأحد، في مبنى وزارة التربية والتعليم؛ للكشف عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

ووصلت نسبة النجاح هذا العام بين طلاب الثانوية العامة 2019 78.6%، كما أن عدد الأوائل وصل لـ 40 طالب وطالبة، مقسمين 34 طالب وطالبة بالتعليم العام، و2 طلاب بمدارس المتفوقين STEM، طالب من ذوي القدرات الخاصة، كما وصل عدد الأوائل في شعبة العلمي علوم بلغوا (14) طالب وطالبة، و(10) طلاب وفي علمي رياضة، و(10) طلاب في الشعبة الأدبية.

هناك خطوات سهلة وبسيطة، والتي يجب أن يتبعها طالب الثانوية العامة 2019، خلال التسجيل من خلال موقع الحكومة الإلكترونية، والذي من المقرر أن يفتح الموقع الرسمي للتنسيق خلال الساعات القليلة القادمة، وإليكم الخطوات بالترتيب: أولا: على طالب الثانوية العامة أن يقوم بالدخول إلي موقع الحكومة الإلكترونية المحدد وهو www.tansik.egypt.gov.eg، وصورة صفحة موقع التنسيق الإلكتروني علي بوابة الحكومة المصرية. ثانيا: قم بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص بالطالب طبقا لمرحلتك “الأولى – الثانية – الثالثة”، حيث عليك بالدخول لموقع التنسيق في اليوم المحدد لمجموع درجاتك، إذا كان الدخول عن طريق معامل الحاسبات بالجامعات، وانقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه، وفي الأسفل صورة الخطوة الأولي لإدخال رقم الجلوس والرقم القومى ونقل الرقم التأكيدي Advertisements ثالثا: قم الآن بالضغط علي الخطوة التالية، وهي أن يتعرف عليك حاسب التنسيق المركزي وتظهر 1- إذا كنت قد تقدمت برغباتك قبل ذلك تظهر لك شاشة تعرض الرغبات المسجلة سابقا 2- -أما إذا كنت تتقدم للمرة الأولي برغباتك تظهر لك شاشة البيانات الأساسية. رابعا: تحقق الآن من بياناتك الأساسية، على رابط تنسيق الحكومة المصرية، ثم اضغط الخطوة التالية وفي حالة وجود خطأ غير قابل للتعديل اتصل فورا بمكتب التنسيق أو فروعه بالجامعات المصرية أو رقم 19468، المجموع الكلى الذى يظهر للطالب يتضمن الآتى: المجموع الأصلى + درجة الحافز الرياضي (إن وجدت) ، الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري = المجموع الكلي × 410/370. خامسا: الآن تظهر لك شاشة اختيار وتعديل الرغبات، حيث أنها تحتوي على 60 خانة للاختيارات بواسطة مفاتيح الإضافة والتعديل، وكل ما عليك الآن أن تقوم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع.

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