موقع بوابة الازهر يحدد موعد ظهور النتيجة عبر موقعه

يتم اليوم موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية عام 2019 في موقع بوابة الازهر الشريف، بعد أن تم إعلان ظهور أوائل الثانوية الأزهرية الذين حصلوا على أعلى النتائج المميزة، بعدما عانوا طول شهور السنة في المذاكرة وسهر الليالي، والحمدلله استطاعوا أن يحصلوا على المراحل في نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، لأن لكل مجتهد نصيب، مما جعل معظم الطلاب الآخرون يتساءلون كيف نحصل على نتيجة الثانوية الازهرية بالوقت الحالي! .

ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية عام 2019 بالوقت الحالي

عن طريق إضافة رقم الجلوس بعد الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية ومن ثم اضافة تلك البيانات، حيث يتم إظهار نتيجة الثانوية الأزهرية عام 2019 من خلال الدخول على هذا الرابط من هنا بعد الإعتماد بشكل رسمي من قبل فضيلة شيخ الأزهر أحمد الطيب.

ما هو الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019؟

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ خليل على أن بداية امتحانات الثانوية الأزهرية الدور الثاني بعام 2018 -2019 ستبدأ يوم 19 أغسطس، مما يعنى إنها ستكون عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرةً، كما قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أن نتيجة الثانوية ستظهر غداً يوم الثلاثاء الموافق 15/7/2019 .

وقد صرحها ايضاً وقال أن عمليات المراجعة والتدقيق ستبدو بأكمل وجه، ونحن الآن نفرز الآلاف الأوراق لطلاب الثانوية الأزهرية بعد أن شارك عدد مهول في امتحانات الشهادة الثانوية ويشمل العدد! .

ما هو عدد طلاب المشركين في امتحانات الثانوية الأزهرية؟

حيث شارك 154954 ألف طالب بقسميها العلمي والأدبي ومن بينهم كان 103067 طالباً في القسم الأدبي و51887 طلباً في القسم العلمي بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية، حيث يستطيع كل طالب معرفة نتيجته من خلال الدخول على موقع بوابة الازهر هنا .