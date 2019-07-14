استعلم الآن عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر التعليمية.. فقط برقم الجلوس

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لقطاع المعاهد الأزهرية؛ للإعلان بشكل رسمي عن نتائج الثانوية الأزهرية 2019، والتي تم رفعها على الموقع الرسمي لقطاع المعاهد الأزهرية، أو بوابة الأزهر الإليكترونية، خاصة بعد أن قام الدكتور صالح عباس، باعتماد النتيجة أمس السبت، قال الدكتور عباس شومان، والذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف، حيث قام باعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية، كما كشف عن المواد التي أدى فيها الطلاب بشكل جيد وكانت مواد التوحيد وقرآن شفوي وتحريري وأيضا الفقه الميسر، وغيرها من المواد الفقهية والعملية في الثانوية الأزهرية 2019 مثل مواد الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد والتفاضل والتكامل والميكانيكا بالإضافة لمواد الفيزياء والإحياء والرياضيات .

Advertisements

كما قام شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب بتهنئة الأوائل بشكل رسمي؛ ليبقى فقط الإعلان الرسمي اليوم عن باقي نتائج طلاب الثانوية الأزهرية 2019.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

ينشر لكم “نجوم مصرية” الآن رابط بوابة الأزهر التعليمي، والمنوط به نشر نتائج الثانوية الأزهرية 2019، حيث وفر قطاع الأزهر الشريف “تطبيق” خاص بالبوابة الأليكترونية للأزهر الشريف؛ ليكون من السهل على الطلاب معرفة النتائج بسبب الضغط الشديد في الموقع الرسمي للأزهر الشريف، على هذا الرابط: azhar.eg، حيث أن يمكن الآن معرفة نتيجتك في الثانوية الأزهرية 2019 من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع الأزهر فور الإعلان عن النتيجة.

رابط بوابة الأزهر التعليمية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 هو azhar.eg

ضع رقم الجلوس.

الآن تستطيع الطالب أن يعرف نتيجة الثانوية الأزهرية الخاصة به 2019 بدون أي مشاكل.