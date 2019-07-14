مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 (أدبي – علمي) || مؤشرات أولية لدخول الكليات في الجامعات...

انتهت أمس ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 أمس السبت، وبدأ طلاب الثانوية العامة يبحثون الآن عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019، لمعرفة حدود دخول كل كلية في الجامعات الحكومية خلال الفترة القادمة، ونشر موقعي اليوم السابع والدستور، أمس نتيجة الثانوية العامة، حيث شهدت هذا العام اهتمام اعلامي غير مسبوق، خاصة وأن نتيجة الثانوية العامة 2019، جاءت هذا العام بالتزامن مع إعلان الأزهر الشريف لنتيجة الثانوية الأزهرية، والتي من المتوقع أن يعلن عنها وكيل الأزهر، الدكتور صالح عباس، بعد قليل.

ينشر لكم “نجوم مصرية” الآن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2019 لهذا العام، وفق التسريبات الأولية من وزراة التعليم العالي:

أولا: مؤشرات تنسيق الكليات العلمية (طب بشري – طب أسنان – صيدلة – علاج طبيعي – هندسة)

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب هو 405 أي بنسبة 98.8% بكليات طب محافظات كفر الشيخ، والمنوفية، والمنصورة، وسوهاج، بينما سيكون الحد الأدنى 98.7% في طب محافظتي المنيا وقنا، وسيكون الحد الأدنى 98.5 في كليات طنطا، وأسوان، والزقازيق، والإسكندرية، وأسيوط، والفيوم، ومن المؤشرات بكلية طب حلوان، وعين شمس، والقاهرة، وقناة السويس، وبنها، وبورسعيد سيكون الحد الأدنى هو 98.4%.

الحد الأدنى لطب الأسنان هو 98.3% أي بمعدل 403 درجة في كلية طب أسنان بجامعة المنيا، وبكليات طب الأسنان بالقاهرة وعين شمس وجنوب الوادى والإسماعيلية جامعة قناة السويس، والمنصورة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية سيكون الحد الأدنى 98.6% أي بما يعادل 404.5 درجة، كما أن الحد الأدنى لكلية طب البيطري عام 2019-2020م أن يكون 96.6% بجامعة المنصورة والمنيا بما يعادل 396 درجة، بينما في جامعة المنوفية 96.7%.

كلية الصيدلة حلوان أن الحد الأدنى للقبول هو 97.2% أي 398.5 درجة، بينما جامعة جنوب الوادي 98.2%، وجامعة المنوفية 98%، وجامعة السادات 97.9%، وجامعة الفيوم 97.8%، بينما جامعة المنصورة وكذلك جامعة المنيا 97.6%، وجامعة كفر الشيخ وعين شمس ودمنهور وطنطا 97.4%، وجامعة بني سويف والقاهرة وأسيوط والزقازيق 97.3%، وجامعة الإسكندرية والإسماعيلية وقناة السويس وبورسعيد 97.2%.

الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي في جامعة القاهرة وبني سويف وكفر الشيخ وقنا عند 97.1% بما يعادل 398 درجة، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بني سويف 96.8 أي بما يعادل 397 درجة، بينما كلية العلوم الصحية بجامعة المنوفية 96.9%.

الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة جامعة القاهرة عند 96.1% بما يعادل 394 درجة، وبجامعة أسوان 92.9%، وفي جامعة بني سويف 95.8%، وجامعة عين شمس 95.4%، وفي جامعة قناة السويس 95.1%، وجامعة المنصورة 95.7%، وجامعة المنوفية وسوهاج 94.9%، وجامعة قنا 94.4%، وجامعة طنطا والزقازيق 94.3%. وفي جامعة الإسكندرية وجامعة بنها 94.4%، وجامعة كفر الشيخ وبورسعيد 93.9%، وجامعة حلوان 93.8%، وكذلك هندسة المطرية (تابعة لجامعة حلوان) 93.6%، وجامعة السويس بترول وتعدين 99%، وجامعة المنيا 93.3%، وجامعة أسيوط 93%، وجامعة المنوفية كلية هندسة إلكترونية 92.9%، وجامعة الفيوم وجامعة أسوان 93.5%، بينما التوقعات لكلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية 92.7% بما يعادل 380.5 درجة، بينما الفنون الجميلة (عمارة) بجامعة حلوان 382.5 درجة أي بنسبة 93.3%.

ثانيا: مؤشرات تتنسيق كليات الأدبي (تجارة – حقوق – ألسن – سياحة وفنادق – تربية – رياض أطفال) الحد الأدنى للقبول بكلية تجارة جامعة سوهاج عند 68.2%، بينما جامعة قناة السويس 77.6%، وجامعة القاهرة (انتساب) 78.8%، وجامعة بنها 77.6%، وجامعة عين شمس (انتساب) 77.7%، وجامعة بني سويف 77.3%، وجامعة المنصورة (انتساب) 74.1%، وجامعة حلوان (انتساب) 76.6%، وجامعة كفر الشيخ 75.3%، وجامعة طنطا 71.2%، وجامعة أسيوط 69.3%، وجامعة دمنهور 73%، وجامعة العريش 70.1%، وجامعة أسوان 71.3%.