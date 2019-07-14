التعليم تحدد موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 وتعلن جدول الامتحانات

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 وجدول الامتحانات، بدأت تأخذ حيّزا كبيرًا من اهتمام الكثير من الطلبة، بعد الإعلان عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول ونشرها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأمس ، وإعلان خالد عبد الحكم مدير عام الامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، نتيجة شهادة الثانوية العامة للدور الاول ونسب النجاح وأسماء الاوائل، وأوضح عبد الحكم أن باب التظلمات من النتيجة ، سوف يفتتح بداية من يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2019 ويستمر لمدة 30 يومًا، على أن تُعلن مقرات التظلمات على موقع وزارة التربية والتعليم، وأضاف أنه ولأول مرة هذا العام ستُعلن نتيجة التظلمات للمتضررين من نتائجهم بعد اطلاع الطالب صاحب التظلم على صورة كراسة إجابته بثلاثة أيام فقط.

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2019

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني 2019 ، يوم السبت الموافق 17/8/2019 ، وتستمر حتى يوم الإثنين 26/8/2019 ، وقد اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الدكتور طارق شوقي ، جدول جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 /2019 لكل من :

شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة .

شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).

شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

وجدول الامتحانات جاء كالتالي: