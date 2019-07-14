تهنئة نتيجة الثانوية العامه 2019 وأسماء الأوائل

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قام بتهنئه جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بمناسبة ظهور النتيجة لكل من علمي وأدبي وأشار أيضا وزير التربية والتعليم بإن نسبه النجاح عام 2019 مرتفعة، هذا عن العام الماضي 2018 فقد بلغت نسبه النجاح هذا العام 2019 ، 78.6% من إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتقديم في امتحانات الثانوية العام 2018/ 2019 في جميع محافظات مصر وكان من المواقع التي قامت بنشر نتيجة الثانوية العامه التي لها الأحقية في النشر كان موقع اليوم السابع بالتنسيق مع موقع وزارة التربية والتعليم قاموا بنشر نتيجة الثانوية العامه 2019 برقم الجلوس الدور الأول علمي وأدبي.

نتيجة الثانوية العامه 2019

إشارة أيضا وزير التربية والتعليم بعد الانتهاء من اعتماد نتيجة الثانوية العامه 2019 بان عدد الأوائل الثانوية العامه قد بلغوا 40 طالب وطالبه منهم 12 طالب في شعبه علمي علوم و 11 من الشعبة الأدبية و 10 طلاب من شعبه علمي رياضه ويوجد أيضا طالبين في مدارس المتفوقين

وإشارة أيضا وزير التربية والتعليم بشان نتيجة الثانوية العامه 2019 سوف يتم أعلانها في المدارس يوم الاثنين وقد تم الإعلان عنها إلكترونيا يوم السبت 13 7 2019 من خلال موقع اليوم السابع بالتنسيق والتعاون مع وزاره التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامه 2019

أسماء أوائل الثانوية العامه لعام 2019 خلال الساعات المقبلة أوائل الثانوية العامه 2019 الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مستوى الدمج هي الطالبة

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1- آلاء اسأمه خيرت

من مدارس الدمج التي درست في مدرسه أم المؤمنين الثانوية بنات ببنها بالقليوبيه وقالت أن الإعاقة التي توجد بها ليس لها أي أعاقه من جانب التعليم والتي يؤكد هذا بانني أصبحت المركز الأول و تريد أن تدخل كليه الآداب قسم انجليزي لأنها تحب وهو الأمثل الأعلى لها الأديب نجيب محفوظ وتريد أن تكون مثله ولذلك جاهدت وعانت إلي أن تكون المركز الأول وتقول أن هذا الفضل يرجع لوالديها وأخوها الأكبر والأصغر فمن كان يدعموها و يقفوا بجانبها

2 الطالب مروان وحيد

فهو أيضا المركز الأول على مستوى الجمهورية في نظام الدمج ولكن بمقرر الثانوية العامه و مجموعه 405 من 410 وهو من قسم علمي رياضه وكان أمنيته أن يلتحق بكليه الهندسة

3- محمود محمد بيومي الشبلنجى

فقال إين الطالب محمود محمد بيومي الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالثانوية العامه هو ليس من الدمج مجموعه 409.5. من 410 هو قسم علمي رياضه درس في مدرسه شبين الكوم محافظه المنوفيه وقام وزير التربية والتعليم بنفسه ليهنئه بالتفوق والحصول على المركز الأول ولكنه في أول الأمر كان غير مصدق وطلب من وزير التربية والتعليم ما هو رقم جلوسي لكي يتأكد من انه المركز الأول ويبكون مثله الأعلى هو الدكتور احمد زويل