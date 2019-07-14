جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019

اعتمد السيد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وذلك بعد إعلان النتيجة أمس السبت الموافق 14/7/2019م، وكانت الوزارة قد أعلنت أن نسبة النجاح هذا العام قد زادت عن العام الماضي حيث بلغت نسبة النجاح في المدارس الحكومية هذا العام 83%، ما في المدارس الخاصة فقد بلغت تقريبًا 62% وبوجه عام فإن نسبة النجاح هذا العام في جميع المدارس 78.6%.

وقد بلغ عدد الأوائل في الثانوية العامة هذا العام 40 طالبًا منهم طالبين من مدارس stem للمتفوقين، وطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر أن يبدأ التنسيق لعام 2019م يوم الأربعاء الموافق 17/7، وسوف يجري على ثلاثة مراحل مثل كل عام.

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

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أما بالنسبة للطلبة الذين لم يجتازوا الدور الأول، فقد تقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني لهذا العام يوم السبت 17-8-2019م، وسوف تستمر الامتحانات كل يوم على مدار 9 أيام يتخللها أجازة يوم الجمعة الموافق 23/8 فقط، وسوف تنتهي في يوم الاثنين 26/8/2019 م.

ومن المقرر أن يعقد في اليوم الأول امتحانات مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وفي اليوم الثاني اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، أما اليوم الثالث فهو مخصص للغة الأجنبية الأولى فقط، واليوم الرابع سيشهد ثلاثة مواد في نفس الوقت وهي الأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا للشعبة الأدبية.

أما اليوم الخامس فهو موعد عقد امتحانات جبر وهندسة فراغية والإحصاء واليوم السادس لامتحانات الفيزياء والتاريخ، وفي اليوم السابع سيتم عقد امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع، وفي اليوم الثامن سيكون امتحان الديناميكا والاقتصاد، واليوم الأخير سيعقد فيه امتحانات الجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.