موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر موقع بوابة الأزهر

منذ ساعات وبعد تحديد موعد ظهور نتيجه الثانويه الازهريه 2019 عبر بوابة الأزهر، ينتظر كل من الآباء والابناء المؤتمر الصحفي، الذي سوف يعقد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 بفارغ الصبر أن يمن الله عليهم ويكافىء أبناءهم باعلى الدرجات بعد معاناة العام الدراسي الماضي معهم، وشدد فضيلة الشيخ وكيل الأزهر بالإنابة عن شيخ الأزهر أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات لتلقى الطعون المقدمة من قبل الطلبة والطالبات فور ظهور نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه لعام 2019.

موعد انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

حيث تم الإعلان أمس على موقع بوابة الازهر الشريف وموقع الازهر التعليمي بشكل خاص ومعظم البوابات الإلكترونية الأخري ومواقع التواصل الاجتماعي، عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبي، ومن المقرر اليوم الأحد بإذن الله 13 من يوليو أن يتم عقد مؤتمر صحفي يعلن فيه وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 الدور الأول، وإعلان أسماء أوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والادبى من الطلبة والطالبات.

إجراءات انعقاد المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

وقد قام الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر أمس زيارة عاجلة الى مقر لجنة النظام والمراقبة، للشهادة الثانوية الأزهرية بمدينة نصر حيث تابع فضيلة الشيخ صالح عباس مسار عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب، وأكد فضيلته على ضرورة تحرى الدقة العالية في الرصد النهائي للدرجات، حتى يتم إعطاء كل طالب حقه وشدد على أن تتم عملية رصد الدرجات فى سرية تامة ولا تداول أو إعلان نتيجة شهاده الثانويه الازهريه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلا بعد أن يتم اعتمادها من مشيخة الأزهر، وإعلان النتيجة النهائية فى مؤتمر صحفى المقرر عقده اليوم ووضح فضيلة الشيخ صالح عباس أن هذه السرية مطلوبة قبل الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية، للحفاظ على الطلاب من التوتر والقلق وعدم إتاحة الفرص أمام التخبط ونشر اى نتائج قد تكون مغلوطة.

على أن يتم تقديم المساعدة المطلوبة لاى طالب فى نطاق محافظته وذلك للتخفيف عن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور .

ومن المقرر أن يتم اليوم الأحد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019 وايضا اعتماد نتيجة الشعبة الإسلامية، واعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة .