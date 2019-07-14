رسمياً والآن ..نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس علي رابط البوابة الأزهرية الإلكترونية...

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، التي ينتظرها الكثيرين والتي أعتمدت منذ قليل اليوم الأحد الموافق 14 يوليو من قبل الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، لتكون بذلك بداية هجوم طلابي كبير علي بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال رابط الأزهر التالي azhar.eg.

ويمكن معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال خطوات بسيطة ثلاث سنعرضها لكم في التقرير التالي والتي من خلاله يمكن معرفة رابط الثانوية الأزهرية بالأسم ورقم الجلوس .

رابط الثانوية الأزهرية 2019 من بوابة الأزهر الإلكترونية | الآن علي azhar.eg

الخطوة الأولى للحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من المصدر الرسمي الوحيد هو البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف علي هذا الرابط ، ومن خلال الدخول إلى رابط الثانوية الأزهرية سيظهر للطالب فور ظهورها علي الموقع خانات محددة يتم كتابة رقم الجلوس والأسم بها وسيظهر نتيجة شهادة الطالب في الثانوية الأزهرية والمجموع الذي حصل عليه .

معلومات عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بنسبة نجاح تقدر بـ 49.98% هذا العام الدراسي، وكانت نسبة النجاح في القسم الأدبي تقدر بـ 41.87% فيما كانت نسبة النجاح في القسم العلمي للثانوية الأزهرية تقدر بـ64.98%.

3 خطوات للحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الآن

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الخطوة الأولى

ويمكن الآن معرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس من خلال موقع الأزهري الإلكتروني الرسمي والوحيد المعني بالإعلان عن النتيجة اضغط هنا

الخطوة الثانية

يمكن الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية الموجود علي متجر جوجل بلاي ويمكن الحصول عليه من خلال هذا الرابط .

الخطوة الثالثة

يمكن الحصول علي نتيجة الثانوية الأزهرية رسمياً من خلال الاتصال برقم الخط الساخن 19493 ومعرفة النتيجة من خلال رقم الجلوس للطالب .