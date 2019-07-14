رابط شغال .. نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس فقط عبر بوابة الأزهر الشريف azhar.eg

يواصل الألاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري، عمليات عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وسط حالة من الترقب والخوف من قبل الطلاب، وذلك بعد إعتماد النتيجة اليوم الأحد الموافق 14-7-2019، وسط حالة من القلق سيطرة على الطلاب والأهالي نظراً لكونها مرحلة هامة في حياة الطلاب التعليمية.

ومن خلال هذا التقرير ستتعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، والتي يبحث عنها الألاف من الطلاب والطالبات الثانوية العامة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.