رابط شغال .. نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس فقط عبر بوابة الأزهر الشريف azhar.eg

يواصل الألاف من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الأزهري، عمليات عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وسط حالة من الترقب والخوف من قبل الطلاب، وذلك بعد إعتماد النتيجة اليوم الأحد الموافق 14-7-2019، وسط حالة من القلق سيطرة على الطلاب والأهالي نظراً لكونها مرحلة هامة في حياة الطلاب التعليمية.
ومن خلال هذا التقرير ستتعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الالكترونية، والتي يبحث عنها الألاف من الطلاب والطالبات الثانوية العامة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.
اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 :
تحديداً في تمام الساعة 12 ظهراً اليوم الأحد الموافق 14-7-2019، أعلن وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس عن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019، وسيتم وضعها على الموقع الرسمي للأزهر، وتقدم بالتهنئة القلبية إلى جميع الطلاب والطالبات الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي.
بلغ عدد أوائل الثانوية الأزهرية هذا العام 2019، 20 طالب وطالبه مقسمين بين 10طلاب للشعبة الأدبي ومثلهم للشعبة العلمي، ومن بين هؤلاء الأوائل طالب حصل على 100%، وسط حالة من القلق سيطرة على الطلاب والأهالي نظراً لكونها مرحلة هامة في حياة الطلاب التعليمية.
الإستعلام عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 :
وفر الأزهر الشريف للطلاب والطالبات الثانوية الأزهرية موقع رسمي لها من أجل المعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية، بعد أن أعلن وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس عن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019، وسيتم وضعها على الموقع الرسمي للأزهر.
نقدم لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية ، لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2019، بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، كما أن يمكن لك طالب وطالبة بالثانوية العامة أن يتصل على الرقم الساخن 19493 لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.