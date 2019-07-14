خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2019 من بوابة الأزهر الإلكترونية

لقد انتهت بالفعل امتحانات الثانوي الأزهري، وأظهر الطلاب قلقهم وحرصهم الشديد في سرعة التعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس وبالتالي قامت مؤسسة الأزهر الشريف بأعمال التصحيح والمراجعة على أكمل وجه، وقد انتهت فعليًا من تصيح أوراق إجابات الطلاب، وبالتالي قد حانت اللحظة التي سيتم فيها اعتماد نتيجة ثانوي أزهري 2019 وبعدها يمكن الاطلاع عليها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية والذي سنقوم بتوفير رابطه لكم، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس

لقد بدأت امتحانات الثانوي الأزهري في نهاية شهر مايو الماضي وبالتحديد يوم 25 مايو 2019، وقد انتهت بالفعل بعد مرور شهر، فقد انتهت للقسم العلمي والأدبي يوم 25 يونيو 2019، وتولت بعدها مؤسسة الأزهر مهمة تصحيح أوراق الطُلاب، بعد أن انتهت الامتحانات بدون وجود أي مشاكل في جميع اللجان على مستوى الجمهورية.

وفي يوم 19 أغسطس المقبل ننتظر معكم أن يتم عقد امتحانات الثانوي الأزهري الدور الثاني 2019 في جميع محافظات مصر، وذلك عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك للشعبة العلمية والشعبة الأدبية أيضًا، وبعدها سيتم تصحيح أوراق إجابات طلاب الدور الثاني.

طريقة الاستعلام عن نتيجة ثانوي أزهري 2019

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال بعض الخطوات التي صرحت بها مؤسسة الأزهر، وأكدت أن تلك الخطوات يمكن اتباعها للحصول على النتيجة فور ظهورها، وكانت الخطوات كالتالي:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية.

سيقوم الطالب بالضغط على نتائج الامتحانات.

سيقوم بإدخال رقم الجلوس وتحديد الشعبة المنتسب لها.

سيضغط على بحث للحصول على النتيجة.

ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وننتظر معكم لحظة الإعلان رسميًا عن ظهور نتيجة الصف الثالث الأزهري 2019 في مصر برقم الجلوس.