أسعار كليات جامعة 6 أكتوبر 2019/2020 وتنسيق الجامعات الخاصة في مصر

بعد ظهور نتيجة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019 وإعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، ارتفاع نسبة النجاح لطلاب الثانوية العامة وارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على مجموع أعلى من 90% لدرجة أنه يتخطى أكثر من ثلث الطلاب، بدأ الطلاب يفكرون في أسعار الجامعات الخاصة وتنسيق الجامعات الخاصة في مصر وخاصة مصروفات كليات جامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2019/2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته بمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2018/2019 أن تنسيق الثانوية العامة 2019/2020 سيكون مرتفعاً بسبب حصول 36% من الطلاب على مجموع درجات نسبته المئوية أكبر من 90%، وهو ما يعني أن كليات القمة بالجامعات لن تتحمل كل هذا العدد وسيلجأ الكثير من الطلاب إلى الجامعات الخاصة كخيار بديل وخصوصا الذين سيحرمون من دخول الكليات بسبب عدم بلوغهم الحد الأدنى للالتحاق بها بفرق درجات قليلة.

تنسيق الجامعات الخاصة في مصر 2019/2020

مجلس الجامعات الخاصة والأهلية المسئول عن تنسيق الجامعات الخاصة في مصر اجتمع يوم الخميس 21 من شهر يونيو الماضي لتحديد تنسيق الجامعات الخاصة في مصر للعام الدراسي المقبل 2019/2020، حيث يكون الحد الأدنى للقبول في كليات الجامعات الخاصة في مصر موحدا وأقل من التنسيق الحكومي.

وقبل الخوض في أسعار كليات جامعة 6 أكتوبر الخاصة 2019/2020 نستعرض أولا الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة في الجامعات الخاصة في مصر، وجاء تنسيق كلية الطب الطب البشري في الجامعات الخاصة 2019/2020 بحد أدنى بنسبة 95%، أما تنسيق كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعي) بلغ الحد الأدنى للالتحاق بها من طلاب الثانوية العامة والازهرية للعام 2019/2020 90%، وينخفض تنسيق الالتحاق بكلية الهندسة بالجامعات الخاصة في مصر ليصل إلى 80% من مجموع الثانوية الكلي.

وتنسيق كليات أخرى كالفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب جاء بحد أدنى هذا العام 70%.

وفيما يخص الحد الأدنى للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة في مصر 2019/2020 جاء من نصي عدد من الكليات الخاصة بالقسم الأدبي وهي كليات الإعلام والاتصال، وكليات اللغات والترجمة وكليات الاقتصاد والعلوم السياسية، وكليات الإدارة التي تعادل كليات التجارة 60%.

أسعار مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2019 للطلاب المصريين

نستعرض خلال السطور أسعار المصروفات الدراسية السنوية لكليات جامعة 6 أكتوبر 2019/2020 والتي أعلنته للطلاب المصريين بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

أولاً: كلية الطب: حددت جامعة 6 أكتوبر مبلغ 94 ألفًا و250 جنيهًا للدراسة بكلية الطب في العام الدراسي الجديد 2019/2020 على أن يدرس الطالب بالكلية لمدة خمس سنوات على أن يدرس سنتان بالامتياز.

ثانياً: كلية الصيدلة: وكشفت الجامعة الروسية عن مصروفات دراسة الصيدلة بها في العام الجديد والتي بلغت 58 ألفا و905 جنيه ويدرس الطالب بها لمدة خمس سنوات فقط.

Advertisements

ثالثاً: كلية طب الأسنان: سعر الدراسة بكلية طب الأسنان بجامعة 6 أكتوبر للعام الدراسي 2019/2020 هو 71 ألفا و810 جنيها، والدراسة 6 سنوات مقسمة إلى خمس سنوات وسنة امتياز.

رابعاً: كلية العلاج الطبيعي: وتحصّل جامعة 6 أكتوبر عام 2019/2020 51 ألفًا و390 جنيها من الراغبين بدراسة العلاج الطبيعي بها وسنوات الدراسة مطابقة تماما للنظام المعمول به في كلية طب الأسنان.

خامساً: كلية العلوم الطبية التطبيقية: هناك تخصصين في تلك الكلية بجامعة 6 أكتوبر الأول هو الأجهزة الحيوية الطبية وتبلغ مصروفات الدراسة به في السنة 33 ألفًا و155 جنيها، والتخصص الثاني هو التمريض بمصروفات 18 ألفًا و570 جنيها.

سادساً: كلية الهندسة: مصروفات كلية الهندسة في جامعة 6 أكتوبر 2019/2020 هي 46 ألف و230 جنيه، ومدة الدراسة 5 سنوات.

سابعاً: كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب: سعر دخول الكلية في جامعة 6 أكتوبر 24 ألفا و575 جنيه.

ثامناً: كلية الفنون التطبيقية: 29 ألفا و735 جنيه.

تاسعاً: كلية الاقتصاد والإدارة: توجد شعبتين الأولى باللغة الإنجليزية ومصروفاتها 37 ألفا و700 جنيه، والثانية باللغة العربية وحددت الجامعة للالتحاق بها في العام الجديد مصروفات تقدر بـ25 ألفا و360 جنيها.

عاشراً: كلية الإعلام وفنون الاتصال: المصروفات في العام الجديد 26 ألفا و650 جنيها.