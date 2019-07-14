رابط الاستعلام عن نتائج الثانوي الأزهري 2019 برقم الجلوس من بوابة الأزهر الإلكترونية

بعد قليل ستظهر نتائج الثانوي الأزهري 2019 وذلك بناءً على التصريحات التي أطلقتها مشيخة الأزهر الشريف، حيث أنه سيعقد مؤتمر صحفي اليوم ويتم فيه الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية في مصر، ونرصد لكم أولًا بأول كل ما يُجرى بشأن نتيجة ثانوي أزهري 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات.

نتائج الثانوي الأزهري 2019

لقد انتهت مشيخة الأزهر الشريف من أعمال تصحيح أوراق طلاب الأزهر بالكامل، كما أنه قد تم رصد الدرجات والنتيجة، منذ أيام قليلة، وقد تم الإعلان صباح اليوم عن أن الأحد 14 يوليو 2019 هو موعد إطلاق نتيجة الثانوية الأزهرية في مصر 2019 برقم الجلوس وذلك بعد أن تمت أعمال التصحيح بدقة متناهية، حيث أن مؤسسة الأزهر الشريف في مصر تحرص على أن تُنهي جميع أعمال بدقة عالية، وقد ظهر هذا في تنظيم أعمال الامتحانات التي تمت في جميع المحافظات في المدارس التابعة للأزهر الشريف.

بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوي الأزهري

ومن المفترض أن يتم الإعلان اليوم عن نتائج الثانوي الأزهري وقد تم التأكيد على أن النتيجة ستكون متاحة للطلاب من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال البوابة بإدخال رقم الجلوس في خانة الرقم، واختيار الشعبة فقط، لتظهر جميع درجات المواد الدراسية التي يدرسها طلاب الأزهر الشريف.

ونتمنى لجميع الطلاب في الثانوي الأزهري النجاح والتفوق بإذن الله، ونوفر لكم أولًا بأول جميع الأخبار المتعلقة بظهور نتيجة الثانوي الأزهري 2019 في مصر.