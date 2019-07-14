تنسيق الجامعات 2019 “المرحلة الأولى”… يوم الأحد

تنسيق الجامعات لهذا العام 2019 تم الإفصاح عنه، وذلك بعد انعقاد اجتماع اللجنة العليا للتنسيق برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل مساء اليوم الأحد الموافق 14 يوليو، وقد تناول الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل المرتبطة بأعمال مكتب التنسيق للجامعات والمعاهد لهذا العام.

تنسيق الجامعات 2019 يبدأ الأحد القادم الموافق 21 يوليو

وكان من ثمار هذا الاجتماع الذي شكلته اللجنة العليا للتنسيق بحضور وزير التعليم العالي، هو قرار اللجنة لبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام 2019، هو يوم الأحد القادم الموافق (21/7/2019) ، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات التي ستتم يوم السبت القادم.

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اختبارات القدرات للكليات هذا العام 2019

الآن نوفر لجميع الطلبة والطالبات، كل ما يحتاجون إلى معرفته عن اختبارات القدرات لجميع الكليات لهذا العام 2019، والتي تشترط الالتحاق بها اجتياز تلك الاختبارات، وكما ذكر مكتب التنسيق، أن اختبارات الكليات 2019 تتم وفقاً لشروط منصوص عليها من المجلس الأعلى للجامعات، ومن أهم الكليات التي تشترط إجراء هذه الاختبارات هي (كليات التربية الرياضية، كليات الفنون الجميلة، كليات الفنون التطبيقية، كليات التربية الموسيقية، كليات التربية الفنية وبعض كليات التربية، وكليات الإعلام) ، وقد أوضحت اليوم اللجنة العليا لتنسيق الجامعات، أنه سوف يتم إضافة اختبارات القدرات لكليات جديدة لأول مرة، ويتم تنسيقها في المرحلة الأولى، كما قررت اللجنة أن تكون درجة النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات 60%.