ظهرت الآن| بوابة الأزهر الإلكترونية Azhar.eg.. احصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس...

تنشر بوابة الأزهر الإلكترونية “Azhar eg” نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس اليوم الأحد بعد فترة طويلة من الترقب لنتائج الطلاب، على أن تكون نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 متاحة للاستعلام عنها برقم الجلوس فور إعلان اعتمادها رسميا من قبل وكيل الأزهر، الشيخ صالح عباس، في مؤتمر رسمي يعقد بمقر مشيخة الازهر الشريف بالقاهرة.

وننشر في هذا التقرير رابط بوابة الازهر الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، ورابط تحميل تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية للهواتف والأجهزة الذكية والذي ستتاح عليه نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، بالإضافة إلى الخط الساخن لمعرفة النتيجة فور اعتمادها وقبل ظهورها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

تقيم مشيخة الأزهر الشريف مؤتمرا صحفيا في مقرها ظهر الأحد 14 يوليو لإعلان اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا وإعلان الكشوف الكاملة بأسماء أوائل الثانوية الأزهرية لجميع الشعب (العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية) وطرح النتيجة على بوابة الأزهر الإلكترونية “Azhar.eg” للطلاب للاستعلام عنها برقم الجلوس.

ومن خلال المواقع الرسمية فقط للأزهر الشريف على الإنترنت يمكنك الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس حيث لا يتيح الازهر الشريف نتائج الشهادات الخاصة بطلابه على أي مواقع أخرى، وتكتفي بنشر النتيجة على بوابة الأزهر الشريف والتطبيق التابع لها بالإضافة لخدمة الخط الساخن الذي يمكن الاتصال به للاستعلام عن النتيجة دون الحاجة لانتظار رفع النتيجة على الإنترنت أو تكبد معاناة انتظار استقرار الموقع بسبب الضغط الكبير الذي يكون عليها في الساعات الأولى لإعلان النتيجة.

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بوابة الأزهر الإلكترونية “Azhar.eg” نتائج الامتحانات

بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية هي الموقع الوحيد على الإنترنت الذي ينشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس ولكن هذا الأمر يتسبب في أعطال بالموقع وصعوبة في التحميل وهو ما يمكن التغلب عليه أو الاستغناء عنه بطريقة سنوضحها لك لاحقا.

ويمكنك الآن الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا والدخول إلى نتائج الشهادات ثم اختر نتيجة الثانوية واكتب رقم الجلوس وستظهر لك النتيجة بالاسم ورقم الجلوس ومجموع الدرجات.

كما يمكنك الآن تحميل تطبيق بوابة الازهر الشريف على هاتفك للحصول على النتيجة بنفس الطريقة من هنا، أو يمكنك الاتصال بالخط الساخن للحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس.