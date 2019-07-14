هنا.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر رابط بوابة الأزهر azhar.eg برقم الجلوس

يواصل الألاف من الطلاب والطالبات، عمليات البحث عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، عقب ‘عتمادها رسميًا من الشيخ صالح عباس،وكيل الأزهر الشريف،اليوم بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

ويتابع موقع نجوم مصرية، مع جميع الطلاب والطالبات ظهور نتائج إمتحانات شهادة الثانوية الأزهرية، التي إنطلقت يوم السبت 25- 5- 2019 وإنتهت يوم السبت 29- 6- 2019، حتى يتمكنون من الحصول عليها بكل سهولة ويسر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019:

عقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد 14- 7- 2019، بمقر المشيخة، للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، موضحًا أن نسبة النجاح بلغت 41.87 بالقسم الأدبي، والعلمي 67،98 %، والنسبة العامة 49.98%.

وأوضح الشيخ صالح عباس، إن هذا العام شهد تفوقا للبنات على البنين في القسمين العلمي والأدبي مثل الأعوام السابقة، وهذا يؤكد أن المرأة لها دور كبير في المستقبل.

رابط الإستعلام عن نتائج الثانوية الأزهرية 2019 :

يمكن للطلاب والطالبات الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها، من خلال الموقع الرسمي الخاص بالأزهر الشريف،واتباع الخطوات التالية إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب والضغط على إظهار النتيجة.

ويتقدم موقع نجوم مصرية، بأجمل التهاني القلبية الي الطلاب الناجحين متمنيًا التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب في جميع المراحل التعليمية بمصرنا الغالية.