تنسيق كلية علاج طبيعي 2019 في مصر

قررت اللجنة العليا للتنسيق في مصر، بدء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات والمعاهد لهذا العام يوم الأحد القادم، وذلك عقب الانتهاء من اختبارات القدرات؛ نظرا لشمول اختبارات القدرات هذا العام كليات تدخل هذه الاختبارات لأول مرة.

تنسيق علاج طبيعي 90% حتى هذه اللحظة

وقررت اللجنة العليا للتنسيق، تخفيض درجات النجاح في اختبارات القدرات لجميع الكليات إلى 60%، وذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار.

وكان شرط النجاح في اجتياز اختبارات القدرات بالكليات التي تخوض الماراثون حصول الطالب على 70 % في الامتحان.

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وكان قد أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 79 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

وقد بدأت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة السبت 6 يوليو وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".