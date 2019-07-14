ارقام جلوس نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم فقط في مصر

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019.

وحاء الاعتماد بحضور خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومدير عام الإدارة العامة للامتحانات، ونخبة من مسؤولي وزارة التربية والتعليم.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019 لكافة المحافظات المصرية.

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كما اعتمدت الوزارة ، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2019، دون أن يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن موعد اعلان النتائج.

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