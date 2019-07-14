جارى رفع النتيجة… روابط نتيجة الثانوية الازهرية 2019 برقم الجلوس ورابط تطبيق الازهر

يظهر بعد قليل نتيجة الثانوية الازهرية 2019، بعد اعتمادها من فضيلة الشيخ “صالح عباس” وكيل الأزهر الشريف، وذلك لتواجد فضيلة الامام الاكبر الشيخ “أحمد الطيب” خارج البلاد. وننفرد فى موقع نجوم مصرية بعرض جميع الروابط والتى سيتم عرض النتيجة عليها وتحديثها اولا باول.

رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2019 على موقع الازهر

كالعادة ينفرد الموقع الخاص بمشيخة الازهر الشريف بنشر النتيجة عبر موقعة الاليكترونى azhar.eg، وذلك ضمن قسم azhar eg education eduresults والذي يواجه كثافة كبيرة من الزوار، لذا يمكنكم متابعة رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2019 على موقع الازهر وسيتم تحديثها باستمرار.

مؤتمر الأزهر الشريف لعرض نتيجة الثانوية العامة 2019

ومن المنتظر أن يتم عقد مؤتمر صحفى لعرض نسب النجاح والرسوب الخاصة بامتحانات الأزهر هذا العام، يليها مباشرة عرض النتيجة على الموقع الرسمي لمشيخة برقم الجلوس. وقد يواجة الموقع ضغطا كبير من الزوار من جميع انحاء جمهورية مصر العربية لوجود طلاب فى الشهادة الثانوية الأزهرية فى كل بيت مصرى تقريبا لذا قد يواجة الموقع بعض الصعوبات الخاصة فى عرض النتيجة .

ويتيح الأزهر الشريف عبر التطبيق الخاص بالمشيخة من الحصول على النتيجة فور ظهورها على التطبيق الخاص بهم على منصة جوجل بلاي لتطبيقات الاندرويد.