“رابط شغال”.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر بوابة الأزهر الالكترونية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، يعلنها قطاع الثانوية الأزهرية رسميًا، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي بحضور قيادات الأزهر الشريف للإعلان عن نسب النجاح للعام الدراسي وأسماء الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018/2019، حيث أجرى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عدة اتصالًات هاتفية لطلاب أوائل الثانوية الأزهرية 2019، برغم تواجده في ألمانيا لتلقي العلاج لتهنئتهم بالتفوق والنجاح وحصولهم على المراكز الأولى في الشعب الأزهرية المختلفة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح وموجهًا الشكر لأولياء أمورهم على ما بذلوه من جهد لمساعدة ابنائهم؛ حيث اعتمدت أمس السبت، نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، وستكون متاحة للطلاب عبر بوابة الأزهر بعد عقد المؤتمر.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الالكترونية

ونقدم لكم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس، وذلك من خلال موقع “بوابة الأزهر الالكترونية“، والتي تتيح للطلاب الاستعلام عن درجات المواد والمجموع من خلال رقم الجلوس، بشكل حصري، الأمر الذي يؤدي إلى وجود أعطال في سيرفر الموقع أحيانًا، وفي السطور التالية نرصد لكم طريقة الحصول على النتيجة من خلال موقع بوابة الأزهر.

ادخل موقع “ بوابة الأزهر الالكترونية “. اضغط على “نتائج الشهادات”. اختر “الشهادة الثانوية”. ادخل رقم الجلوس الخاص بك. اضغط على زر “عرض النتيجة”.

بوابة الأزهر الالكترونية

كما تتاح ايضًا نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، من خلال التطبيق التابع لبوابة الأزهر الالكترونية والذي يتيح عرض النتيجة من خلال من خلال الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام الاندرويد، حيث يمكن تحميله عبر “Google Play“.

ويتيح ايضًا الأزهر الشريف خطًا ساخنًا، يمكن للطلاب من خلاله الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019، حيث يعمل طوال اليوم دون انقطاع، رقم الخط الساخن “19493”.

أوائل الثانوية الأزهرية 2019

حصل الطالب أحمد بكر محمد عبدالباري، على المركز الأول – شعبة العلمي بنسبة 100% ومجموع 650.

حصل الطالب محمد السيد خليل محمد المتولي، على المركز الأول – شعبة الأدبي بنسبة 99.37% ومجموع 626.

حصلت الطالبة هبة فتوح حسين السيد عوض، على المركز الأول – كفيف بنسبة 97.62% ومجموع 615.

حصل الطالب أحمد جمال صابر فريد، على المركز الأول – شعبة إسلامية بنسبة 94.78% ومجموع 635.