ظهرت الآن.. موقع الأزهر التعليمي نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

ننشر رابط موقع الأزهر التعليمي نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 للاستعلام عن نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية الأزهرية العام الدراسي الحالي، وذلك بعد أن تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد الموافق لتاريخ 14 يوليو 2019م من جانب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، حيث يتم استعلام نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 من خلال الدخول إلى بوابة الأزهر الشريف الموقع التعليمي لنتائج الامتحانات.

وقد أدى امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية هذا العام بالقسم الأدبي والقسم العلمي عدد 154954 كـ إجمالي عدد الطلاب بالشعبتين، حيث قام بأداء اختبارات الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي منفرداً عدد 51887 طالباً وطالبة، بينما أدى 103067 طالباً وطالبةً الامتحانات بالقسم الأدبي، بالإضافة إلى 155 طالباً وطالبةً بمعهد العلوم الإسلامية، ويتم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول موقع الأزهر التعليمي لنتائج الامتحانات عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

موقع الأزهر التعليمي نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية 2019

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال مؤتمراً صحفياً تم عقده ظهر اليوم الأحد، كما أعلن من خلاله أيضاً عن أسماء الطلاب الأوائل على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية بالقسم العلمي والقسم الأدبي، وقد أكد سيادته على حرص الأزهر الشريف على مراعاة مصلحة أبنائه وبناته الطلاب والطالبات، وبذل جهداً وافراً من أجل راحتهم وراحة أولياء أمورهم، وعلى أنه قد تمت عملية تصحيح أوراق الإجابات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دقيق للغاية.

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حيث يرجع تأكيد سيادته على تحري الدقة عند التصحيح والمراجعة النهائية للدرجات وتسجيل بيانات الطلاب والطالبات، وكذلك تسجيل نتيجة الثانوية الأزهرية بعناية شديدة، لكي يحصل كل طالب من الطلاب على حقه من الدرجات التي يستحقها مستوفياً درجاته كاملةً، ويمكنكم الآن الاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوي الأزهري من خلال اتباع رابط دخول موقع الأزهر التعليمي نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 الرسمي المرفق عبر موقع نجوم مصرية.

أما عن نسبة الطلاب والطالبات الناجحين المئوية لهذا العام الدراسي 2018-2019م، فقد صرح الشيخ صالح عباس بأن إجمالي نسبة النجاح بقسمي الأزهر الشريف العلمي/الأدبي قد بلغت 49.98%، حيث بلغت نسبة الطلاب في القسم الأدبي 41.78%، بينما بلغت نسبة الطلاب الناجحين المئوية بالقسم العلمي 67.78%، وإليكم رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات الموقع التعليمي الرسمي من خلال التالي (azhar.eg)، حيث يمكنكم من خلال اتباعه دخول موقع الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية لاستخراج النتيجة، مع تمنيات موقعنا موقع نجوم مصرية للجميع بالنجاح والتوفيق.