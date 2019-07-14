فخر مصر | اسماء أوائل طلاب الثانوية العامة 2019 بالصور والدرجات

اعلن نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى جمهورية مصر العربية والذين يعيشون فرحة عارمة منذ الأمس بعد اتصال وزير التربية والتعليم لتهنئتهم وتهنئة أولياء الأمور وتقديم الشكر لهم على مجهودهم الكبير وحث الطلاب على المزيد من التفوق في المرحلة التعليمية القادمة.

أوائل الثانوية العامة

بلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية 40 طالب وطالبة مقسمين على 34 طالب وطالبة في التعليم العام و3 طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وطالبين في مدارس المتفوقين Stem، وكان عدد الطلاب في العملي علوم 14 طالبا متفوقاً على مستوى الجمهورية و 10 طلاب على مستوى عملي رياضة و 10 طلاب على مستوى الشعبة الأدبية، ويتم وصف هؤلاء الطلاب المتفوقين بفخر مصر بعد التفوق العلمي والمجهود الكبير الذي بذلوه ليصلوا إلى هذا المكان.

أسماء وصور أوائل الطلاب

ننشر لكم اسماء وصور أوائل الطلاب في المرحلة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية للشُعبتين العلمية والأدبية:

وكانت نسبة نجاح الطلاب بالكامل في الثانوية العامة 78.6% وهي نسبة مرتفعة عن العام الماضي، ونجد أن عدد كبير من الطلاب حصلوا على درجات عالية تتخطى 90% في المرحلة العلمية والأدبية وستشهد كليات القمة منافسة كبيرة جداً بين الطلاب بسبب تقارب الدرجات ومن المتوقع أن يرتفع التنسيق الجامعي عن العام الماضي نظراً لارتفاع درجات الطلاب بشكل كبير.