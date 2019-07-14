الآن وبعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي العام امس الساعة العاشرة مساءا تتبعه نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019 هذا قد صرح به وكيل شيخ الأزهر الشريف خلال تصريح صحفي له بالإضافة إلي الكلمات القلائل المكتوبة في موقع نتيجة الثانوية الأزهرية والتي تنص علي ” ترقبوا نتيجة الثانوية الأزهرية يوم الأحد 14 يوليو 2019 ” هذا يؤكد لنا أن الموعد الرسمي لظهور النتيجة هو اليوم ونحن نترقب فتح الموقع في أي وقت للحصول علي النتيجة.

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من موقع الأزهر الشريف azhar.eg

حالة النتيجة : ظهرت الآن من خلال بوابة الأزهر الشريف الالكترونية

رابط موقع بوابة الأزهر الإلكترونية الخاص بالنتيجة : http://www.azhar.eg/RESULTS.html

هذا وقد شدد شيخ الأزهر الشريف علي استمرار عمليات نشر النتيجة في سريه تامة دون حدوث اي تسريب للنتيجة ولا حتي للأقارب حيث سيتم ألإعلان عن النتيجة لجميع الطلبة بشكل سواء اليوم ولا يحق لطالب معرفتها قبل طالب اخر و لكن تظل النتيجة في الموعد الصحيح الذي يحدده شيخ الأزهر الشريف بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح الخاصة بالنتيجة و رصد الدرجات ومن خلال الكونترولات لضمان عدم حدوث أي أخطاء في النتيجة وإعطاء كل طالب حقه متمنين من الله سبحانه وتعالي النجاح و التوفيق لجميع طلبة الصف الثالث الثانوي الأزهري.