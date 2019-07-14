موعد بداية تنسيق الثانوية العامة 2019 والمؤشرات الأولية للقبول بالجامعات

لاشك في أنه منذ اللحظة الأولى لمعرفة نتيجة شهادة الثانوية والتي تم اعتمادها أمس السبت وبدأ كل الطلاب والطالبات يبحثون عن مؤشرات التنسيق للعام الدراسي القادم لمعرفة وجهتهم الدراسية القادمة، هذا ومن المنتظر أن يتم زيادة عدد الرغبات الخاصة بالمعاهد والجامعات 2019 لتصل إلى حوالي 75 رغبة باختلاف العام الماضي الذي كانت عدد الرغبات فيه حوالي 60 رغبة فقط.

موعد بدء تنسيق الثانوية العامة 2019 :

الجدير بالذكر أن مكاتب التنسيق الإلكتروني ستبدأ في عملها بعد مرور 72 ساعة من النتيجة، على أن يتم ذلك في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ويكون هذا المؤتمر بحضور عدد قيادات الوزارة يتم فيه الاعلان عن التفاصيل المتعلقة بالتنسيق، وهنا نرفق لكم بعض الروابط التي تمكنكم من الاستعلام عن مؤشرات تنسيق الثانوية العامة للعام السابق.

تصريحات تخص تنسيق الثانوية العامة لعام 2019 :

على صعيد آخر، أكد رئيس قطاع التعليم التابع لوزارة العالي والبحث العلمي الدكتور السيد عطا بأن كافة معامل التنسيق على أتم استعداد لاستقبال طلاب الثانوية من كل ربوع الجمهورية وذلك بدءاً من بيوم الأربعاء بنهاية الأسبوع الجاري.

أكد السيد عطا في تصريحات صادرة له على ضرورة الابتعاد عن التكهنات الخاصة بالتنسيق، وعدم الانسياق وراء كل ما يشاع بشأن القبول بالجامعات، وأكد أن كل ما يرتبط بالتنسيق بكل مراحلة سيتم إعلانه بشكل رسمي من قبل وزارة التعليم العالي.