قامت وزارة التربية و التعليم بتحديد الموعد الرسمي لامتحانات الدور الثاني من الصف الثالث الثانوي العام للعام الدرسي 2018 – 2019 في جميع مدارس الجمهورية بداية من يوم 17 أغسطس القادم وهذا بعد ظهور النتيجة امس السبت الموافق 13 يوليو بنسبة نجاح وصلت الي 78% كما أعلنت الوزارة أيضا عن فتح باب التظلمات عن نتيجة الثانوية العامة للدور الأول في يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو من عام 2019

التعليم تحدد : موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2019 بعد ظهور نتيجة الدور الأول

تم تحديد يوم 17 أغسطس 2019 كأول أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية و ننتظر الآن بفارغ الصبر نزول جدول الدور الثاني الذي سيحدد موعد امتحان كل مادة من مواد الصف الثالث الثانوي لمواد الدور الثاني و الذين قاموا بتأجيل المواد للدور الثاني هذا العام متمنين من الله سبحانه وتعالي ان تصل نسبة النجاح الكلية هذا العام في الثانوية العامة إلى 99% بنتائج الدور الثاني.

كما يمكنك معرفة عدد مواد الرسوب و المواد التي رسبت فيها من خلال موقع اليوم السابع من خلال هذا الرابط : جميع روابط نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم و رقم الجلوس اليوم السابع , بوابة الثانوية العامة .. كن أول من يعرف النتيجة “و ينتظر اعلان الجدول الرسمي الخاص بالدور الثاني للعام الدراسي 2018 – 2019 متمنين التوفيق للجميع.

