“ظهرت رسمياً” نتيجة الثانوية بالأزهر 2019 | “نتائج الشهادة الثانوية” بالأزهر...

اعتمد وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بتاريخ اليوم الأحد الموافق 14 من شهر يوليو الجاري، وصرحت مشيخة الأزهر أن النتيجة سيتم أعلانها عبر الموقع الإلكتروني لمشيخة الأزهر الذي يختص بعرض نتائج جميع الطلاب، وقد اعتمدت النتيجة وبلغت نسبة النجاح للقسم الأدبي 41.79% ونسبة النجاح للقسم العلمي 67.75%، وصرح وكيل الأزهر أن نسبة النجاح لهذا العام منخفضة مقارنة بالعام الماضي، بسبب أن هناك العديد من الطلاب يؤخرون مادة أو بعض المواد مما يقلل من نسبة النجاح العامة لجميع الطلبة المقيدين، وسوف نوفر رابط ألاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس في التفاصيل القادمة.



نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018-2019 برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر الإلكتروني

خلال اللحظات القليلة الماضية يبحث العديد عن “نتيجة الثانوية بالأزهر” من خلال وسائل البحث جوجل للبحث عن رابط “نتيجة الثانوية بالأزهر” لعام 2019، فهناك ضغط شديد على الموقع، وقد أعلن من قبل شيخ الأزهر أن عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية الأزهرية بلغ 154955 طالب وطالبة للقسمين العلمي والأدبي، وأدى 103066 طالب وطالبة امتحانات الثانوية التابعين للقسم الأدبي، بينما أدى 51888 طالب وطالبة التابعين للقسم العلمي، وأعداد اخري بأقسام مختلفة، وإجمالياً حسب تصريح وكيل الأزهر أن نسبة النجاح منخفضة هذا العام، بالتوفيق للجميع.