تنسيق الكليات و الجامعات للثانوية العامة 2019

أعلنت اليوم الأحد صباحا وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من خلال المجلس الأعلى للجامعات الخاصة الحد الأدنى للقبول بالكليات لجميع الكليات خلال تنسيق الجامعات الخاصة 2019 وان جميع الجامعات الخاصة تستقبل كل الطلاب لسحب ملفات التقديم و استيفاء الأوراق .

تنسيق الجامعات الخاصة للثانوية العامة 2019

كما انصت قواعد التنسيق بالجامعات الخاصة على جميع الشهادات الثانوية العامة و الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة خلال العام الجامعي الجديد 2019 – 2020 طبقا لنظام الشرائح و هو نظام المراحل الثلاث للتنسيق المرحلة الأولى و ال ثانية و الثالثة و وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على أن يكون الحد الأدنى لمجموع الطالب يتوافق ع الحد الأدنى الذي تنصه كل الكليات ويتوافق مع مجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة بالقطاعات المختلفة حيث أن ( الطب البشري 95% ) كليات ( طب الأسنان و العلاج الطبيعي و الصيدلة 90% ) و(كلية الهندسة 80% )

تنسيق كليات القدرات بالجامعات الخاصة للثانوية العامة 2019

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كما تقبل أيضا كليات القدرات بالجامعات الخاصة بتنسيق 2019 للطلاب بحد أدنى للكليات (الفنون التطبيقية – العلوم الصحية – التكنولوجيا الحيوية – علوم الحاسب 70% ) و كليات (الإعلام – اللغات و الترجمة – الاقتصاد و العلوم السياسية – الإدارة و المحاسبة 60% ) وباقي الكليات من 55%

كما أشار أيضا المجلس الأعلى للجامعات الخاصة إلى أن التنسيق في مجاميع الحد الأدنى الذي سبق ذكرها هيا فقط للتقديم و ليس للقبول حيث أن الجامعات الخاصة تأخذ بالمجموع الأعلى حتى اكتمال الأعداد المطلوبة بكل كلية

قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاصة 2019

كما اقر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خفض الحد الأقصى لقبول الطلاب في كليات (طب الأسنان – و الصيدلة ) بنسبة 25% من العدد الإجمالي للمقرر قبولهم و ذلك ليتماشى مع سوق العمل مستقبلا في القطاع الصحي و قد شجع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة على أن يتم إنشاء كليات جديدة تقدم تخصصات علمية معاصرة متماشية يتطلبها سوق العمل الإقليمي و المحلي و الدولي