تظهر الآن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الآن

اعلن الآن وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس أن نتيجة الثانوية الأزهرية سوف تظهر ظهر اليوم الأحد و أن باب التظلمات سوف يفتح يوم الأربعاء بفرض رسوم 100 ج لكل مادة و على الرغم من ذلك انه تم توثيق الامتحانات الشفهية بالصوت لضمان حقوق جميع الطلاب و حتى لا يتم ظلم احد من الطلاب في المجموع الحاصل عليه.

يبحث الجميع عن نتائج امتحانات الثانوية الأزهرية 2019 من اجل الاطمئنان على المستقبل الجامعي و المهني لهم و إسعاد أولياء أمورهم وخاصة بعد ما بذلوه من تعب طوال فترة الدراسة على الرغم من ذلك كله أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة كثيرا و ليست متدنية في الشعب الثلاث العلمي و الأدبي و الشريعة الإسلامية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

يتم الآن الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهري 2019 علة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية و نقدم نحن موقع نجوم مصرية لحضراتكم روابط ظهور النتيجة بشكل رسمي بعد أن صرح قطاع الأزهر الشريف عن انتهاء رفع جميع النتائج على الموقع كاملة و تم اعتمادها رسميا اليوم الأحد ظهرا.

بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس

قام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الإمام الدكتور احمد الطيب بتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد صباحا و قد اكد فضيلته على أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 سوف يتم إعلانها اليوم الأحد بشكل رسمي و اكد أن هناك تعليات صارمة للمصححين بإتمام كافة اعمل التصحيح في خفية تامة لإعطاء كل طالب حقه و قد تمت أعمال التصحيح كلها بدقة عالية و بعدالة كاملة حتى لا يتم ظلم احد الطلبة و اكد أيضا الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف انه سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد و قد أمر المصححين بإعطاء وقت مقدر ب 5 دقائق لقراء السؤال كاملا و الاتفاق على إجابة واحدة تناسب جميع الإجابات التي يضعها الطلاب في السؤال وتناسب كافة الأطراف ليفهم جميع المصححون الإجابة بشكل جيد حتى لا يتم ظلم احد الطلبة و إعطاء كل ذي حق حقه.