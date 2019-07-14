ظهرت الأن| نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس بعد اعتمادها بنسبة نجاح 49%

اعتمد وكيل الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بنسبة نجاح 49% في المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده في مقر مشيخة الأزهر الشريف، وكانت نسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%، وأوضح وكيل شيخ الأزهر أن سبب قلة نسبة نجاح الدور الاول هو كثرة المواد وأن هناك الكثير من الطلاب يؤخرون مادة أو مادتين مما يجعل نسبة النجاح في الدور الأول قليلة، وخير دليل أن نسبة نجاح العام الماضي كانت 88%.

نتيجة الثانوية الأزهرية

ظهرت الأن رسميا نتيجة الثانوية العامة ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة فقط عن طريق موقع بوابة الأزهر الذي له الحق في نشر النتيجة ولا يحق لموقع آخر نشر نتيجة الثانوية الأزهرية وربما تتأخر بعض النتائج أو يحدث تعطل في الموقع نظراً للضغط الكبير على الموقع بسبب كم البحث الهائل من طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور ونوفر لكم رابط الاستعلام الوحيد.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

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