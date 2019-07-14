أعرف الآن على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

عقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف صباح اليوم الأحد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية دور أول 2019، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام 154954 طالب وطالبه.

كما أعلن الشيخ صالح عباس أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية 2019 منهم الطالب أحمد بكر محمد من محافظة الغربية والذي حصل على المركز الأولي بالشعبة العلمية بنسبة بلغت 100%، كذلك حصل الطالب محمد السيد خليل من محافظة الدقهلية على المركز الأول بالشعبة الأدبية بنسبة نجاح 99.37%.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019:-

بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية من قبل وكيل مشيخة الأزهر الشيخ صالح عباس تم رفع ال cd الخاصة بنتيجة الثانوية الأزهرية على الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن لطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية معرفة نتيجتهم بالثانوية الأزهر عبر ذلك الرابط السابق، ويجب على الطلاب الانتظار حيث أن الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر الشريف حالياً واقع.

كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال ترك تعليق بالأسفل يتضمن الاسم ورقم الجلوس.

من جهة أخري فقد اعلن الشيخ صالح عباس وكيل مشيخة الأزهر بأنه يمكن للطلاب الراغبين في الطعن على درجاتهم ، القيام بذلك في الفترة من يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو 2019 ولمدة شهر كامل، كذلك فقد تم تسجيل الشفوي الخاص بالطلاب على سى دي، حتى يمكنهم في حالة عدم رضاهم عن نتيجة الشفوي التظلم منه وذلك بدفع مبلغ 100 جنيه عن كل مادة.