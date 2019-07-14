نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 تظهر الآن ترقبوا

سيطرت حالة من القلق و الخوف على جميع طلبة و طالبات الأزهر الشريف بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019 و هم في انتظار ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 التي سوف تظهر عبر البوابة الأزهرية الإلكترونية بعد أن أشارت إلى انه تم اعتماد النتيجة صباح الأمس السبت و قد تم إعلان أسماء الأوائل من طلبة الأزهر الشريف و قد تم تهنئتهم هاتفيا و قد كشف مصدر موثوق بالأزهر عن اقتراب موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية

نتيجة الثانية الأزهرية 2019 بالاسم

كشف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل في صباح الأمس السبت عن موعد اعتماد نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية 2019 سوف يكون في منتصف شهر يوليو الجاري و قد تم إعلان أسماء الأوائل خلال ترقب الطلبة للنتيجة التي سوف تظهر عبر بوابة الأزهر الإلكترونية حيث قد أدى الامتحانات نحو 154954 طالب و طالبة من طلاب الأزهر الشريف بالقسمين العلمي و الأدبي و كان من المقرر اليوم أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 اليوم الأحد ظهرا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس

تحدث مصدر مسؤول في وقت سابق عن ارتفاع نسب النجاح بمعدل ملحوظ وقوي عن العام الفائت وفقا لتقديرات العينة العشوائية و قد حصل العديد من الطلاب على الدرجات النهائية في كثير من المواد في مواد الشعبة العلمية و الأدبية و الشريعة الإسلامية وقد اعتمدت الأمس صباح السبت و قد قرر ظهورها اليوم الأحد ظهرا عبر البوابة الأزهرية الإلكترونية لنتائج الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس التي يتلهف إليها و يترقبها جميع الطلاب على احر من الجمر