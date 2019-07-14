بوابة الأزهر الآن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية ا2019 الآن برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكترونية، حيث قام وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس منذ قليل باعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول علمي وأدبي بمؤتمر صحفي قام فيه بإعلان نسبة نجاح الثانوية الأزهرية التي بلغت 49.98% وكيل عن شيخ الأزهر الكتور أحمد الطيب، ومن ثم قام شيخ الأزهر بتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية وقد بلغ عددهم أربعة طلاب فقط على مستوى الجمهورية، لذا نستعرض معكم خطوات الحصول على نتيجة الأزهر من موقع الأزهر التعليمي.

الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس من بوابة الأزهر الإلكترونية

وعلى الرغم من مرور فترة امتحانات الثانوية الأزهرية بسلام تام ودون تلقي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور إلا أن نسبة نجاح الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018-2019 أقل من العام الماضي، وقد قام وكيل الأزهر من خلال عقد المؤتمر الصفحي الذي قام بعقده ظهر اليوم الأحد 14 يوليو الجاري بمشيخة الأزهر بتفسير سبب انخفاض نسبة نجاح الثانوية الأزهرية 2019 وذلك من كثرة عدد المواد الدراسي فقد قام أغلب الطلاب بتأجيل بعض المواد للسنة القادمة، فقد بلغت نسبة نجاح شعبة علمي 67.78% وشعبة أدبي 41.67%.

موقع الأزهر التعليمي نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكنكم الآن جميع طلبة وطالبات الأزهر الشريف الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وهو الموقع الوحيد الذي يستطيع كافة الطلاب بجميع المحافظات معرفة نتائج الأزهر بطريقة سهلة عن طريق الدخول عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية وتسجيل رقم الجلوس والشعبة وسيتم عرض النتيجة في الحال.