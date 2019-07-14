بوابة الأزهر نتائج الامتحانات azhar.eg الموقع التعليمي لاستعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

ننشر رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات azhar.eg للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الآن بعد أن تم عقد المؤتمر الصحفي منذ قليل، حيث تم الإعلان من جانب الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف ومن خلال المؤتمر الصحفي عن أسماء أوائل الطلاب بالقسم العلمي والقسم الأدبي، إلى جانب اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019م، وكلك اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.

وقد تمت المشاركة في امتحانات الثانوية الأزهرية من قبل 154954 طالباً وطالبةً بالقسمين العلمي والأدبي، حيث أدى 103067 طالباً وطالبةً الامتحانات بالقسم الأدبي، بينما أدى 51887 طالباً وطالبةً بالقسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالباً وطالبةً بمعهد العلوم الإسلامية، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول الموقع التعليمي للأزهر الشريف نتائج الامتحانات الإلكتروني للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس الآن.

بوابة الأزهر نتائج الامتحانات azhar.eg

تم عقد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده للإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأول من العام الدراسي الجاري 2018-2019م، وقد تم الإعلان من جانب وكيل مشيخة الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس عن اعتماده نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، كما تم الإعلان عن أسماء أوائل الطلاب بالمرحلة الثانوية الأزهرية لعام 2019، وتقدم سيادته بالتهنئة لكافة الطلاب الناجحين بالثانوية الأزهرية وخاصة الطلاب المتفوقين منهم متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

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كما تم التأكيد من جانب وكيل الأزهر الشريف على أن الأزهر حريص كل الحرص على راحة أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وعلى أنه قد تمت عملية تصحيح أوراق الإجابات بدقة شديدة، وكذلك مراعاة الدقة عند تسجيل بيانات الطلاب والطالبات والنتيجة الحاصل عليها كل طالب، حتى يحصل كل طالب من الطلاب على حقه في الدرجات التي يستحقها، ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط بوابة الأزهر نتائج الامتحانات azhar.eg الرسمي المرفق بالمقال.

ويجب العلم أنه قد تواجهك مشكلة البطء في تحميل صفحة النتائج عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية الموقع التعليمي الرسمي المختص بعرض نتائج الامتحانات، ويرجع ذلك للضغط الكبير على سيرفر موقع الأزهر نتائج الامتحانات، حيث يرغب كل طالب وطالبة في استخراج نتيجته الآن، مما يؤدي إلى دخول كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين بالنتائج في وقتٍ واحد، لذلك يجب تكرار المحاولة عدة مرات لحين الوصول لصفحة النتائج، ويمكنكم الدخول إلى بوابة الأزهر للنتائج الآن من خلال الرابط الرسمي التالي (azhar.eg) لاستخراج نتيجة الثانوي الأزهري.