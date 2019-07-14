ظهرت| نتيجة الثانوية الازهرية 2019 بالاسم ورقم الجلوس موقع بوابة الازهر التعليمية نتائج الامتحانات...

الازهر الشريف نتائج الامتحانات نقدم الرابط الخاص بها من خلال هذا المقال، بعد أن تم اعتماد نتيجة الثانوية الازهرية 2019 في معهد غزة، من جانب وكيل الازهر الشريف، والذي أكد في وقت سابق أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة وفقا للعينة العشوائية، وتم التشديد على المصححين بتمام التمهل لإعلان نتائج مظبوطة كل الانضباط، فلا يظلم أي طالب.

نتيجة الصف الثالث الثانوي ازهر 2019

ولا شك أن نتيجة الصف الثالث الثانوي ازهر 2019 تمثل طموح كافة الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على درجات مرتفعة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نقدم إليكم متابعة مستمرة وعلى مدار الساعة بخصوص نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2019 والتي يسعى فيها الطلاب في الحصول على أعلى الدرجات سواء في الشعبة العلمية أو الأدبية أو الإسلامية.

نتيجة الثانوية الازهرية 2019

ويمكنك تسجيل رقم الجلوس الخاص بك لمعرفة نتيجة الثانوية الازهرية موقع بوابة الازهر الالكترونية، حيث أننا سنرسلها إليكم فور ظهورها ظهر اليوم الأحد حسب المصادر الأزهرية التي أكدت ذلك لكبرى وسائل الإعلام المصرية.

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أوائل الثانوي الازهري:

الطالب أحمد بكر محمد محافظة الغربية حصل على المركز الأول بمجموع 100% الشعبة العلمية.

الطالب محمد السيد خليل محافظة الدقهلية حصل على المركز الأول في الشعبة الأدبية 99.37%.

الطالبة هبة فتوح حسين حصلت على المركز الأول كفيف بنسبة 97.62%.

الطالب أحمد جمال صابر حصل على المركز الأول بالشعبة الإسلامية بمجموع 94.78%.

وتم الانتهاء من أعمال التصحيح وفقا لقواعد وتشديدات صارمة تفيد بحصول كل طالب على درجاته كاملة من خلال أعمال التصحيح والتقدير على وجه الخصوص، ممكا يكفل عدم ظلم أي طالب.