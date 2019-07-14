بوابة الازهر الالكترونية نتائج الامتحانات 2019 برقم الجلوس - نتيجة الثانوية الازهرية

بدأ صباح اليوم الأحد، المؤتمر الصحفى للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 في جمهورية مصر العربية، بحضور الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر.

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وتم خلال المؤتمر الصحفى الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة .

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وشارك فى امتحانات الشهادة الثانوية 154954 ألف طالب بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.

في سياق متصل، سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على أسرة الطالبة هبه فتوح حسين السيد عوض ابنه مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بعد حصولها على المركز الأول فى الثانوية الأزهرية للمكفوفين بمجموع 615 درجة بنسبة 97.62%، وأعربت الأسرة عن سعادتها بتفوق نجلتهم وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وأعرب والدها فتوح حسين عوض عن فرحته بنجاح نجلته وتفوقها دراسيا، مقدما الشكر للأزهر الشريف لرفعه من الروح المعنوية لنجلته وتهنئته لها بنجاحها وتفوقها.