حقيقة خبر وفاة الفنان المغربي حسن ميكري اليوم

كشفت مصادر عائلية، يوم الأحد الرابع عشر من يوليو 2019، عن حقيقة ما يجري تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، حول خبر وفاة حسن ميكري الفنان المغربي المشهور.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن نجل الفنان حسن ميكري تأكيده خبر وفاة والده الذي كان في السابق، عضوا ضمن مجموعة "ميكري" المشهورة في المغرب، موضحا أن سبب الوفاة هي معاناته مع المرض خلال السنوات الماضية.

وبحسب المصادر، فقد كان الفنان حسن ميكري قد تعرض لوعكة صحية الأسبوع المنصرم، قبل أن يجري تحويله من قبل العائلة إلى المستشفى العسكري في المغرب، إلى أن فارق الحياة اليوم.

وكتب نجل الفنان : "إنا لله وإنا إليه راجعون..ببالغ الحزن و الأسى توصلنا نبأ وفاة أبي الحبيب الأستاذ الموسيقار حسن مڭري صباح يوم الأحد، الجنازة ستقام اليوم بمسجد الشهداء بالرباط، توقيت صلاة العصر".

يذكر أن حسن ميكري، يعتبر من الموسيقيين المشهورين في المغرب وله العديد من الأعمال المميزة برفقة اخوانه مؤسسي المجموعة، التي بدأت قبل أكثر من 50 عاما، حيث حققوا شعبية واسعة لدى المواطنين منذ ذلك الحين.