كيف ردت أصالة على سعودي عبر لها عن حبه ؟

خلال إحياء النجمة السورية أصالة لحفل غنائي ضخم في السعودية عبر أحد الجماهير عن حبه لها بالقول: أحبك، لتجيبه ب "حب بريء".

وقدمت أصالة خلال الحفل مجموعة من أغانيها التي لاقت تفاعلا من كل محبيها مثل "خانات الذكريات، بعدك عني، شاغل بالي، بكرة أحلى، أكتر، بناء على رغباتك، أنا بتخان، الحقيقة، يا مجنون، حيقولك، مين فينا، منازل، عايز تبعد، شر وخير، سؤال بسيط"، وغيرها من الأغاني.

وتفاعلت النجمة السورية مع أحد المعجبين الذي قال لها "أحبك" في نهاية إحدى الأغنيات، لترد عليه: "أكيد حب بريء، ومن يعيش بهيك أجواء ما بيعرف إلا الحب"، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

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ووفقاً لموقع روسيا اليوم، علقت أصالة إثر انتهاء الحفل على صفحتها الشخصية في تطبيق الصور "إنستغرام" قائلة: "سعدت جدا اليوم بحفل الباحه وبتمنى أرجع زورها بأقرب وقت لأستمتع بهواها الشامي وطبيعتها الساحرة وناسها الكرام الطيبين".