أشبه بفيلم رعب .. طيور تهوي بدمائها من سماء استراليا

سقط أكثر من 60 طائراً من نوع "كوريل"، في بلدة جنوب استراليا وهي تنزف الدماء من أعينها ومناقيرها في مشهد أرعب سكان البلدة.

واستدعى الأهالي رجال الإنقاذ، الذين وصلوا إلى المكان على الفور، ليجدوا بعض هذه الطيور نافقة، والبعض الآخر على قيد الحياة والدماء تتدفق منها، وهو المشهد الذي وصفوه بأنه “فيلم رعب”.

وقالت مؤسسة جمعية كاسبر الخيرية لإنقاذ الطيور، سارة كينغ، إن أحد موظفيها اكتشف الطيور واتصل بها، وأخبرها أن الطيور البيضاء تسقط أمام عينيه بينما كانت تحلق في السماء، ووصف لها ما حدث بأنه مشهد من فيلم رعب.

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وأضافت أن الطيور كانت عاجزة عن الطيران وكانت تتقلب من شدة الألم الذي تشعر به، فيما كانت تنزف الدماء من العيون والفم، موضحة أن تلك الأعراض جعلتهم يشكون في تسمم هذه الطيور.

وأوضحت أنها تعتقد أن نوع السم المستخدم يتسبب في الموت البطيء، حيث إن الطيور التي لم تمت ستظل تتألم عدة أسابيع، لافتة إلى أن هذا النوع من الطيور سبق وتم مهاجمته من قبل، نظرا لكونه يهدد المحاصيل الزراعية وأضواء الشوارع.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه أنه لم يتم بعد تحديد سبب التسمم، وأنه يجرى اختبار الأمراض والسموم، وأن الأشخاص الذين سيكونون وراء هذا التسمم، سيكونون عرضة للغرامة والسجن.