استعلم عن نتيجة الثانوي الأزهري 2019 علمي وأدبي برقم الجلوس والاسم عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية...

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 علمي وأدبي قد أوشكت على الظهور لم يتبقي سوى ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الأزهر التي من المنتظر اعتمادها بعد قليل من قبل وكيل الأزهر الشيخ عباس صالح نائب عن الشيخ أحمد الطيب الذي أجري صباح اليوم بأتصال هاتفيا لتهنئة أوائل الثانوية الأزهرية 2019 وتهنئتهم متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، لذا نرصد معكم نتيجة الأزهر لحظة بلحظة لحين اعتمادها رسميا بمؤتمر الصحفي الذي سيجري بمشيخة الأزهر ظهر اليوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري.

نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2019

لقد انتهت امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2018 -2019 أواخر شهر يونيه الماضي ويعقبها مباشرة قد بدأت أعمال التصحيح بجميع الكنترولات على مستوى الجمهورية، وأكد الشيخ خالد عبد العظيم رئيس لجنة المراقبة والنظام لامتحانات الأزهر أن عملية تصحيح أوراق طلاب الأزهر تسير بشكل ميسر وقد أشار بضرورة الدقة أثناء التصحيح والمراجعة في رصد درجات الطلاب لمراعاة مجهودهم.

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لقد بدأ العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية برقم الجلوس فقط والشعبة التابع لها يستطيع جميع طلاب معرفة نتيجة الأزهر بكل سهولة ودون عناء، ونقدم لكم عبر موقعكم نجوم مصرية رابط بوابة الأزهر للاستعلام عن نتائج الثانوي الأزهري، وننوه لطلابنا في حين التعثر أثناء الحصول على نتائج الأزهر يمكنك ترك رقم جلوسك والشعبة في تعليق أسفل المقالة.