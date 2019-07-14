نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من بوابة الأزهر التعليمي برقم الجلوس لكل الطلاب

يترقب الطلاب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس والتى تظهر لكل الطلاب اليوم الأحد، كان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف قد أكد أن نتيجة الثانوية الأزهرية سيتم اعتمادها وإعلانها اليوم الأحد، كان الشيخ صالح عباس قد تفقد لجنة النظام والمراقبة فى مدينة نصر لكنترول الشهادة الثانوية لكل الطلاب.

رابط بوابة الأزهر التعليمي لنتيجة الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية من بوابة الأزهر التعليمية.

كان وكيل الأزهر خلال تفقد لجنة النظام والمراقبة قد أكد على ضرورة سرية العمل وعدم إخراج أى نتيجة قبل الإعلان الرسمي عنها من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين كل الطلاب ومن أجل التأكيد على الدقة فى المراجعة النهائية لنتائج الطلاب فى الثانوية الأزهرية.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 من خلال وضع رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع، علما بأن النتيجة ستعلن بشكل رسمي عبر بوابة الأزهر التعليمي والإلكترونية، حيث سيتمكن الطلاب فى الثانوية الأزهرية من وضع رقم الجلوس والحصول على النتيجة فور ظهورها اليوم الأحد.

ونرحب بأي استفسار حول نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 خلال الفترة الحالية حول نتائج الثانوية الأزهرية لكل الطلاب.