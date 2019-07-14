نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر التعليمية.. بعد قليل

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد الموافق 14/7/2019، وذلك بعد يوم واحد من اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مقر مشيخة الأزهر الشريف، ويُعقد مؤتمر صحفي لإعلان نسبة النجاح وإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية وتكريمهم أولاً على مجهودهم وتفوقهم العمي وحثهم على المزيد من التفوق.

نتيجة الثانوية الأزهرية

يتم إعلان نتيجة الشُعبتين العلمية والأدبية وشهادة الشُعبة الإسلامية بالإضافة لنتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة بعد قليل عبر موقع بوابة الأزهر الشريف، وهو الموقع الوحيد الذي له حق عرض نتيجة الثانوية الأزهرية ونقوم بتوفير رابط النتيجة للاستعلام برقم الجلوس ومعرفة الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية عن طريق موقع بوابة الأزهر الشريف وذلك فور الإعلان الرسمي لظهور النتيجة والمقرر أن يتم اتاحتها بعد قليل كما صرح التليفزيون المصري والصحف الإلكترونية الموثوق منها، وفي حالة تعطل موقع الازهر الشريف نظراً للضغط الكبير على الموقع من الطلاب للحصول على النتيجة يمكنكم ترك بياناتكم في تعليق أسفل المقال وسنقوم بالرد عليكم بالنتيجة فور الإعلان عنها رسميا.

تهنئة أوائل الطلاب

قام وكيل الأزهر بالأمس بالاتصال المباشر بالطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في مرحلة الشهادة الثانوية الأزهرية وقام بتهنئتهم وحثهم على المزيد من التفوق العلمي، كما هنأ أُسر الطلاب وشكرهم على مجهودهم الذي بذلوه مع الطلاب والدعم الذي أوصلهم إلى هذه المرحلة وسيتم نشر أسماء أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية بعد قليل.