رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي باسم الطالب|youm7.com

في ظل البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 لاستخراج نتيجة شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات على مستوى محافظات مصر، فقد قمنا بتوفير رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الثانوي الرسمي التابع لموقع اليوم السابع الإلكتروني المخصص لنتائج الثانوية العامة هذا العام، حيث أعلنت جريدة اليوم السابع رسمياً بأنها صاحبة الحق الحصري في نشر نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2019 عبر موقعها الإلكتروني منفردةً بها الحق وحدها.

وجاء إعلان “اليوم السابع” عن إتاحتها الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالتزامن مع اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي يوم السبت الموافق لتاريخ 13 يوليو 2019 نتيجة الثانوي العام الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2018-2019م، وفي سبيل التيسير على كافة المهتمين باستخراج نتيجة امتحانات الثانوية من متابعي موقعنا موقع نجوم مصرية، فقد قمنا بتوفير رابط الاستعلام المباشر عن نتيجة الشهادة الثانوية العامة الرسمي للإطلاع على النتيجة الآن.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً عن اعتماد السيد الوزير نتيجة شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية العامة الدور الأول أو الفترة الأولى للعام الدراسي 2018-2019م، وذلك بعد ترقب وانتظار من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة جهدهم المبذول على مدار عام كامل، والاطمئنان من ناحية الحصول على النتيجة المناسبة لأمالهم وطموحاتهم، وهنا يتمنى موقع نجوم مصرية لكافة الطلاب والطالبات تحقيق أمنية الحصول على النتيجة التي تؤهلهم لدخول الجامعة أو الكلية التي يرغبون الانضمام إليها.

أما عن نسبة الطلاب الناجحين بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019، فقد أعلن نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة/مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة الأستاذ خالد عبد الحكم عن نسبة النجاح للطلاب والطالبات التي بلغت 78.6% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، وفي العام الدراسي الماضي كانت نسبة النجاح لطلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية 74.3%، وبذلك تكون نسبة النجاح قد ارتفعت هذا العام الدراسي عن العام الماضي.

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وفيما يتعلق بأوائل الطلاب للمرحلة الثانوية 2019، فقد تم الإعلان من جانبه عن أعداد الطلاب والطالبات الأوائل على مستوى محافظات مصر، حيث بلغ عدد الطلاب الأوائل 40 طالباً وطالبةً، منهم 34 طالباً وطالبة بمدارس التعليم العام (علمي علوم 14 طالباً وطالبةً، علمي رياضة 10 طلاب، أدبي 10 طلاب)، وطالبان بمدارس المتفوقين STEM، وطالب واحد من ذوي القدرات الخاصة، وثلاثة طلاب دمج، ومن يرغب في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2019، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الثانوية العامة 2019 الرسمي التالي (youm7.com) عبر موقع اليوم السابع الإلكتروني.