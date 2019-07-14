رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 موقع azhar التعليمي

يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 للاستعلام عن نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث من المتوقع أن يتم نشر درجات الطلاب والطالبات اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 15 يوليو 2019م، حيث تم التصريح من جانب وكيل الأزهر الشريف الشيخ “صالح عباس” بأن نتيجة الثانوي الأزهري سيتم اعتمادها ومن ثم نشرها على موقع الأزهر الشريف نتائج الامتحانات الموقع التعليمي، وقد تم التصريح بذلك بعد أن قام بتفقد لجنة النظام والمراقبة لشهادة الثانوية الأزهرية أو كنترول الثانوية الأزهرية للاطمئنان على انتهاء عملية رصد ومراجعة أوراق الإجابات النهائية للطلاب والطالبات، حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات التي يستحقها، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية ننشر رابط دخول موقع الأزهر الشريف نتائج الامتحانات الرسمي للاستعلام عن نتيجة امتحانات الثانوية الأزهرية 2019.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بعد أن تم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية من جانب فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، فمن المقرر أن يتم نشر نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول للعام الدراسي 2018-2019 خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى، حيث يترقب كافة الطلاب والطالبات الإعلان الرسمي من قبل مشيخة الأزهر الشريف عن إتاحة نتائج الامتحانات النهائية عبر موقع الأزهر التعليمي الرسمي.

حيث تم التشديد من جانب وكيل الأزهر الشريف على عدم إخراج أي نتيجة من النتائج قبل أن يتم الإعلان الرسمي عنها، ويأتي هذا التصريح انطلاقاً من مبدأ المساواة بين كافة الطلاب والطالبات والحفاظ على مشاعر ومصلحة أبنائنا وبناتنا وأولياء أمورهم، إلى جانب التأكيد على المراجعة الدقيقة لأوراق الإجابات حتى يتم الحصول على الدرجة التي يستحقها كل طالبٍ وطالبة، ومن يرغب في دخول موقع الأزهر التعليمي للاستعلام عن النتيجة فر نشرها مباشرةً يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 المباشر الرسمي المرفق.

ويجب العلم أنه من المحتمل ألا يتم تحميل صفحة نتائج امتحانات الأزهر الشريف بسهولة في الوقت الحالي، ويرجع ذلك للضغط الكبير الذي يتحمله الموقع الإلكتروني للأزهر المختص بعرض نتائج الامتحانات، لذلك يرجى المحاولة عدة مرات عند الدخول إلى الموقع حتى يتم تحميل الصفحة، ويمكنكم دخول موقع الأزهر التعليمي من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي (azhar.eg) للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 فور نشرها مباشرةً بمشيئة الله تعالى، مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتوفيق.