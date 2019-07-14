نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم 2019.. لحظات قليلة لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الأول من...

لحظات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بالاسم، حيث أنه تم الإعلان امس السبت على أنه سيتم إعلان نتائج طلاب الثانوية الأزهرية لكافة الشعب الأدبية والعلمية وشهادة الشعبة الإسلامية، والاستعلام عن النتيجة سيكون من خلال موقع بوابة الأزهر الإلكترونية الموقع الذي يتخصص في عرض نتائج طلاب كافة المعاهد الأزهرية في مراحل الشهادات التعليمية ومراحل النقل المختلفة، كما أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم لمعرفة الأخبار الحصرية حول أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019 شعبة علمي وأدبي والشعبة الإسلامية والمكفوفين في كافة المحافظات،كما سيتم الكشف عن نسبة نجاح الطلاب وإعلان اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم 2019، ثم طرح النتيجة عبر موقع الأزهر التعليمي.

نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم 2019

من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم للإعلان من خلاله عن نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم، كما أن سيقوم الشيخ صالح عباس بإعلان نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري الدور الأول، وإعلان نسبة نجاح الطلاب للعام الدراسي الحالي من داخل مصر، والكشف عن أسماء الطلاب الأوائل أو العشرة الأوائل للثانوية الأزهرية، حيث يتعرف الطالب الأزهري على تفاصيل الشهادة من حيث الاسم والدرجات والمجموع حيث يظهر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية النتيجة بالتفاصيل، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة نجاح نتيجة الثانوية الأزهرية على مستوى جميع المعاهد الأزهرية العام الحالي عن العام الماضي.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

حيث قد أكدت مصادر من داخل كنترول تصحيح امتحانات المعاهد الأزهرية، بأن نسبة النجاح هذا العام لم تتحقق منذ 6 سنوات، وشار بأنه يوجد تحسن ملحوظ وتطور واضح في أداء الطلبة، واعلن بأن موقع بوابة الأزهر الإلكترونية هو الموقع المنوط به إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم 2019، فتعرفوا على خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري:

الدخول على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية. إدخال رقم جلوس الطالب. إدخال اسم الطالب. اختيار الشعبة الخاصة بالطالب الأزهري. الضغط على إظهار نتيجة الطالب.

أوائل الثانوية الأزهرية 2019

حصل الطالب عبد الله محمد الشحات مصباح على المركز الأول بحصوله على مجموع 650 درجة بنسبة 100% من داخل محافظة الغربية، حيث يدرس الطالب في معهد سجين الكوم الأزهري، بالقسم علمي علوم.