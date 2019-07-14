نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي والبوابة الإلكترونية

بوابة الأزهر استعلم عن نتيجة ثالثة ثانوي أزهري برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي بعد قليل عقب اعتمادها من وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس الذي سيعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بمشيخة الأزهر نائبا عن شيخ الأزهر لظروف خاصة، ولكن حتى الآن لم تصرح مشيخة الأزهر عن إي نسب نجاح ولكن تم إعلان اسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2019 الذي بلغ عددهم أربع طلاب فقط على مستوى الجمهورية وقد قام شيخ الأزهر بالاتصال هاتفيا بهم لتهنئتهم وتشجيعهم، ومن هنا ازداد القلق لدى طلاب الأزهر لتأخير ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية.

نتيجة ثالثة ثانوي أزهري 2019 عبر بوابة الأزهر

فقد أكد رئيس لجنة المراقبة والنظام لامتحانات الثانوية الأزهرية أن فترة الامتحانات مرت بسلام تام ودن تلقي شكاوي من قبل الطلاب أو أولياء الأمور وبما أن مستوى امتحانات الأزهر بالشعبتين العلمي والأدبي والأسلامية كانت جيدة إلى حد كبير فمن المتوقع ارتفاع نسبة النجاح هذا العام عن العام الماضي نظرا لمتابعة شيخ الأزهر لسير عملية التعليم بجميع المعاهد والقطاعات الأزهرية.

برقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي

لم يتبقى سوى ساعات قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي بالأزهر الشريف، لذا يمكن لجميع طلابنا متابعتنا عبر تلك المقالة لمعرفة المزيد عن أخبار نتيجة الثانوية الأزهرية، وللاستعلام عن نتيجة الأزهر لثالثة ثانوي يمككنكم الآن اعزائي الطلاب الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وتسجيل رقم الجلوس والشعبة التابع لها ويتم الضغط على زر عرض النتيجة وسيتم عرضها في الحال في حين اعتمادها رسميا.