تنسيق الجامعات 2019: تعرف على قواعد التقديم على تنسيق الجامعات 2019 وإضافة رغبات الطلبة

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القليلة الماضية واطمئنان الطلاب وأولياء أمورهم علي النتيجة يبدأ مكتب تنسيق القبول بالجامعات بالبدء في استقبال الطلاب من الشعبتين العلمي والأدبي لتسجيل الرغبات وذلك بعد مضي 72 ساعة من أعلان النتيجة بالمدارس.

قواعد التنسيق بالجامعات

وعن القواعد المتبعة في التنسيق نجد أنه يتم علي ثلاث مراحل أساسية ويستطيع أي طالب وولي امره من الدخول علي الموقع الإلكتروني للتنسيق والذي أطلقته وزارة التربية والتعليم لتسجيل رغبات الطلاب في الكليات المناسبة لمجموعهم طبقا للحد الأدنى المعلن لكل مرحلة من الثلاث مراحل.

الموقع الإلكتروني التنسيق القبول بالجامعات

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ويمكن استخدام هذا الموقع باستخدام رقم جلوس الطالب والرقم السري له.

خطوات الدخول علي الموقع ( موقع تنسيق الجامعات 2019)

الدخول علي الموقع الإلكتروني لتنسيق بالقبول بالجامعات.

اختيار الرغبات المتاحة أمام الطالب وعددهم (75) رغبة وطباعتها.

معرفة الكلية المحددة المرشح الطالب لها بطباعة بطاقة الترشيح من الموقع الإلكتروني.

الاطلاع علي الحد الأدنى المقرر لكل مرحلة من الثلاث مراحل وتقرره وزارة التعليم العالي في بيانها الرسمي بعد اعتماد النتيجة.

تم زيادة عدد الرغبات هذا العام لتصل إلي (75) رغبة بدلا من (60) رغبة الأعوام السابقة.

يستطيع آي طالب معرفة الكلية المرشح لها باستخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق.

أما عن الحافز الرياضي فالوزارات المختصة تقوم بإرسال أسماء الطلاب المستحقين لهذا الحافز إلي وزارة التربية والتعليم لكي تقوم الوزارة بعد اعتمادها للنتيجة بإرسالها إلي مكتب التنسيق قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة.

يتم التنسيق للجامعات علي ثلاث مراحل أساسية كل مرحلة لها حد أدني مقرر للقبول تعلنه الوزارة.

فتح تحويلات تقليل الاغتراب

بعد إعلان نتيجة المرحلتين الأولي والثانية للتنسيق يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لهذبن المرحلتين وتكون النتيجة في حدود النسبة المقررة لها وهي 10% وبعد إعلان النتيجة للمرحلة الثالثة يفتح الباب مرة أخري للمرحلة الثالثة والمعاهد.

أما عن التوزيع الجغرافي للتنسيق فيتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق علي الكليات والمعاهد حسب نظام تجميع الجامعات في عدة مجموعات مع اعتبار محافظة القاهرة والجيزة نطاق جغرافي واحد ويضم عدة جامعات وهي ( جامعة القاهرة – جامعة عين شمس – جامعة حلوان بجانب الكليات التابعة لها هذه الجامعات.