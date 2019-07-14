“استعلم عن” نتيجة الثانوي الأزهري 2019 برقم الجلوس من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية

يتنظر العديد من الطلاب والطالبات ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 برقم الجلوس من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث من المرجح أعلان النتيجة ظهر اليوم حسب تصريحات شيخ الأزهر، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح داخل وحدات الكنترول لجميع أوراق إجابات امتحانات الثانوية بالأزهر، وفي البداية سيتم أعلان أسماء الأوائل ثم باقية نتائج الطلاب، وسنوضح نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال رابط ألاستعلام الأتي.

موقع نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2018-2019 جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2018-2019

قد صرح وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس أن نسبة النجاح العشوائية لجميع المواد الدراسية المقررة تعتبر مرتفعة بنسب بسيطة عن العام الماضي، وخلال لحظات سوف يتم اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 بجميع المحافظات بداية من محافظة القاهرة والجيزة وجنوب سيناء والغربية والفيوم والبحيرة والشرقية والمنيا والدقهلية والقليوبية وسوهاج والعريش والسويس وأسوان وباقي محافظات مصر، وقد أكد وكيل الأزهر خلال مراقبة لجان الكنترول علي أهمية النظام لأوراق إجابات الطلاب وعدم خروج أي نتيجة من داخل الكنترول وذلك تحقيقاً للمساواة بين جميع الطلاب، مع المراجعة المستمرة لترصيد درجات الطلاب وذلك منعاً لتعرض أي طالب إلى ظلم، ويقدم موقع نجوم مصرية كل التهنئة لجميع الطلبة والطالبات بالنجاح.