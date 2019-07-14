عملية جراحية عاجلة لـ"الرجل الشجرة"

بنغلادش/ سوا/ ذكرت إحدى المستشفيات في بنغلاديش، الأحد، أن مريضا يطلق عليه اسم "الرجل الشجرة" لظهور أفرع ضخمة من الشجر -مثل النتوءات- على يديه وقدميه، سيجرى له عملية جراحية لإزالة الأورام التي بدأت تظهر للمرة الأولى منذ 10 أعوام.

ويخضع حاليا أبو باجاندار، وهو من منطقة جنوبي مدينة خولنا، للفحوص الطبية استعدادا لإجراء عملية جراحية لقطع هذه الزوائد التي ظهرت في جسمه، ويزن وزنها ما لا يقل عن 5 كغم (11 رطل) ظهرت على يديه وقدميه.

وقال المريض البالغ من العمر 26 عاما لوكالة فرانس برس، في مستشفى كلية طب دكا: "في البداية اعتقدت أنها غير مؤذية"، مضيفا "لكن بمرور الوقت فقدت القدرة على العمل. وظهرت عشرات الجذور في يدي. وهناك بعض الجذور الصغيرة في ساقيي".