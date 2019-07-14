فيديو:طائرة ركاب فوق رؤوس متنزهين بأمتار

لندن / سوا / التقط سائح على شاطئ جزيرة في الكاريبي مشاهد مذهلة للحظة هبوط طائرة ركاب على أرض المطار القريب من الشاطئ، وكان بينها وبين المتنزهين أمتار قليلة فوق رؤوسهم.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعا مصورا لرواد شاطئ "ماهو" في جزر الكاريبي، أثناء تجمعهم لتصوير هبوط طائرة ركاب كبيرة على المدرج الملاصق للشاطئ والاستمتاع بمشهد اقترابها من رؤوسهم.

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ويعد شاطئ "ماهو" بجمهورية الدومينيكان أحد أفضل المواقع في العالم لمراقبة لحظة هبوط الطائرات، حيث يتجمع الآلاف على هذا الشاطئ للاستمتاع بمشاهدة اقتراب الطائرات والجلوس تحتها مباشرة لحظة هبوطها.